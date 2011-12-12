Янукович взялся за кадры

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ 9 декабря утвердил Концепцию реформирования Национальной академии государственного управления при Президенте Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента со ссылкой на главу Администрации Президента Сергея ЛЁВОЧКИНА.

По его словам, одобрение концепции - один из первых важных шагов в реформировании системы подготовки кадров для государства.

«Органам власти нужны высокопрофессиональные, инициативные и ответственные работники, способные сделать работу государственного аппарата современной и отвечающей требованиям времени, - отметил С.ЛЁВОЧКИН. – Этого невозможно достигнуть без качественной системы подготовки кадров».

Концепция предусматривает повышение роли Национальной академии госуправления при Президенте Украины. Она должна стать главным заведением, которое будет готовить современных управленцев для органов государственной власти и местного самоуправления, подчеркнул С.ЛЁВОЧКИН.

«В.ЯНУКОВИЧ ставит задачу обеспечить институты власти современными высокообразованными специалистами, способными сделать их работу прозрачной и эффективной. Принятый документ указывает направление, как это делать, и открывает дорогу для подготовки государственных служащих нового поколения», - сказал глава Администрации Президента.