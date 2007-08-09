Как возродить производство фарфора и фаянса

На Житомирщине разработан план действий по возрождению фарфоро-фаянсовой отрасли Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил глава Житомирской областной государственной администрации Юрий ПАВЛЕНКО сегодня на Всеукраинском совещании по вопросам деятельности и развития предприятий фарфоро-фаянсовой отрасли в городе Барановка.

В совещании приняли участие представители Министерства промышленной политики Украины и Министерства экономики, Таможенной службы Украины, Государственного украинского научно-исследовательского института фарфоро-фаянсовой промышленности и местных органов власти.

"По результатами совещания сформирована также рабочая группа по подготовке Национальной программы фарфоро-фаянсовой отрасли Украины", - сообщил Ю.ПАВЛЕНКО.

Губернатор коротко презентовал главные пункты отмеченного плана действий. "Сегодня мы готовы предоставлять содействие каждому предприятию отмеченной отрасли по привлечению кредитов для переоснастки и помогать с вопросом привлечения средств из центрального бюджета для возобновления производства. Будет вестись также работа по закрытию рынков сбыта в Украину контрабандных и низкокачественных иностранных фарфоро-фаянсовых изделий", - сказал Ю.ПАВЛЕНКО.

Руководитель области также отметил, что одной из важных составляющих последующего развития фарфорового производства считает строительство в области современного и мощного предприятия из добычи и обогащения коалинов и пегматитов, которое могло бы обеспечить потребность фарфоровиков области и Украины в целом в сырье.

"Это очень привлекательный проект, и при соответствующей поддержке министерств и ведомств мы могли бы его реализовать за 1,5-2 года", - сказал Ю.ПАВЛЕНКО.

Губернатор посетил сегодня с группой журналистов ОАО "Полянковский фарфоровый завод".

Справка УНИАН. Сегодня в Житомирской области производство хозяйственных и декоративных керамических изделий осуществляют шесть предприятий, в частности, АОЗТ "Коростенский фарфор", КП "Огороднический фарфоровый завод" и другие. Три предприятия области также производят электротехнический фарфор. Наибольшее предприятие - ВАТ "Олевский завод электротехнического фарфора”.

На этих предприятиях работает в целом более чем 4 тысяч человек. В прошлом году предприятиями выработано 36,6 млн. штук столовой, кухонной посуды. Больше пятой части выработанного в прошлом году в Украине посуды из фарфора - продукция "Барановский фарфоровый завод", почти 12% - коллективного предприятия "Огороднический фарфоровый завод".