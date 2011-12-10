Азаров в Черногории открыл памятник Шевченко и подписал ряд соглашений

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ открыл памятник украинскому поэту Тарасу Шевченко в столице Черногории Подгорице.

Как передает корреспондент УНИАН, памятник открыт в городском парке «Крушевац» в рамках проекта Президентов двух стран по открытию памятников выдающимся деятелям двух стран в Киеве и Подгорице.

«Сегодня мы торжественно открываем памятник нашему Тарасу, как его называет большинство моих соотечественников. Не будет ошибкой утверждение, что Шевченко был той звездой, которая указывала путь для миллионов украинцев во время референдума о независимости в декабре 1991 года», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он также отметил, что открытие памятника Т.Шевченко является свидетельством уважения к поэту со стороны черногорского народа.

Глава украинского правительства отметил, что вскоре в парке Политехнического университета в Киеве появится памятник великому черногорскому поэту и государственному деятелю Петру Негошу. «Надеюсь, что вскоре мы пригласим на церемонию открытия памятника наших черногорских друзей. Это является еще одним подтверждением общности наших народов», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

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9 декабря Украина и Черногория подписали ряд двусторонних соглашений в рамках официального визита премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА в Черногорию. В частности, две страны подписали соглашение о сотрудничестве в области культуры, образования и высших учебных заведений, туризма. Также были подписаны соглашения о воздушном сообщении и обороне.

Украина намерена предоставить Черногории свою помощь в энергетической сфере, заявил Н.АЗАРОВ журналистам на брифинге после переговоров с премьер-министром Черногории Игорем ЛУКШИЧЕМ.

«Мы убедились, что в Черногории существует проблема дефицита электроэнергии, и мы предложили свою помощь», - сказал Н.АЗАРОВ.

В частности, по словам премьер-министра, Украина готова помочь Черногории в строительстве, эксплуатации электростанций и производстве электроэнергии. «Украина готова предложить абсолютно конкурентные условия», - сказал Н.АЗАРОВ.

«Украина располагает значительным потенциалом в области энергетического машиностроения. И не просто потенциалом, но полным комплексом того, что необходимо для решения вопроса энергетической безопасности, начиная от проектирования, производства абсолютно любых энергетических установок», - сказал Н.АЗАРОВ. Он отметил, что речь идет о гидроэлектростанциях, тепловых, ветровых электростанциях и солнечных батареях.

Н.АЗАРОВ отметил, что премьер-министр Черногории принял предложение о сотрудничестве в энергетической сфере, и этот вопрос черногорской стороной будет изучен.

В свою очередь И.ЛУКШИЧ отметил, что черногорская сторона готова сделать все возможное для помощи Украине во вступлении в Европейский Союз.

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Николай АЗАРОВ также надеется, что Черногория до конца текущего года ратифицирует соглашение о Зоне свободной торговли с Украиной. «Мне приятно, что господин премьер-министр подтвердил намерение Черногории ратифицировать это соглашение до конца года», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что договор о ЗСТ с Черногорией выгоден обеим сторонам. Кроме того, Н.АЗАРОВ отметил необходимость украинско-черногорской группы по экономическому сотрудничеству.

Кроме того, Н.АЗАРОВ пригласил И.ЛУКШИЧА посетить с визитом Украину в ближайшее время. В частности, глава украинского правительства надеется, что в рамках этого визита состоится украинско-черногорский бизнес-форум для активизации экономического сотрудничества.