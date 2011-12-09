Фильмы о войне будут показывать бесплатно - закон ВР

Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «О внесении изменений в статью 2 Закона Украины „Об увековечении Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов” относительно бесплатного показа художественных и документальных фильмов о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 265 из 291 народного депутата, зарегистрированного в сессионном зале.

Законом предусмотрено, что среди основных форм увековечения «Победы и подвига народа-победителя» есть организация бесплатного показа художественных и документальных фильмов о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в кинотеатрах и других заведениях культуры государственной и коммунальной форм собственности в течение мая.

Закон вступит в силу с 1 января 2012 года.