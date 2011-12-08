ВР постановила отметить 110-летие Ватутина

Верховная Рада Украины приняла постановление «Об отмечании 110-й годовщины со дня рождения Героя Советского Союза Ватутина Николая Федоровича», внесенное представителями фракции КПУ.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 259 из 298 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

В постановлении отмечается, что 16 декабря 2011 года исполняется 110 лет со дня рождения Н.Ватутина, «выдающегося полководца Великой Отечественной войны, генерала армии, командующего войсками 1-го Украинского фронта, освободившего Киев от фашистских захватчиков».

В постановлении предлагается «Торжественно отметить на государственном уровне 110-ю годовщину со дня рождения Героя Советского Союза Николая Ватутина».

Правительству рекомендовано в двухнедельный срок со дня принятия этого постановления создать оргкомитет по подготовке и проведению мероприятий по отмечанию этой даты.