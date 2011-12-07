Возбуждено уголовное дело по факту нападения на журналистку
Сообщение из Днепропетровска
Бабушкинский райотдел милиции Днепропетровска сегодня возбудил уголовное дело по факту нападения 6 декабря на журналистку газеты «Сегодня» Ольгу БОНДАРЧУК.
Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью ГУ МВД в Днепропетровской области.
Дело возбуждено по ч. 2 ст. 186 Уголовного кодекса Украины (грабеж). Приняты меры для установления и задержания злоумышленника.
Как сообщили УНИАН в редакции днепропетровского регионального выпуска газеты «Сегодня», на О.БОНДАРЧУК напал неизвестный мужчина, когда она около полуночи возвращалась домой на жилом массиве «Тополь».
Мужчина схватил журналистку за горло, стал ее душить и потащил к лесополосе. Потерпевшая предлагала грабителю деньги и мобильный телефон.
Однако от телефона он отказался, а 100 грн. забрал. По информации коллег О.БОНДАРЧУК, «злоумышленник собирался убить журналистку из-за негативного отношения к женщинам».
В редакции сообщили, что О.БОНДАРЧУК удалось вырваться от нападающего. Ей помогли добраться домой незнакомые мужчина и женщина после неудачных попыток потерпевшей получить помощь от работника соседней АЗС и других прохожих.
Проводится следствие.