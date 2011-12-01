Пожар в роддоме Киева потушили

Пожар в роддоме государственного предприятия «Укрзализныця», который находится на Воздухофлотском проспекте, 9, в Киеве, ликвидирован.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Киеве.

По их данным, вызов о пожаре поступил сегодня в 12.57. Загорание возникло в одном из кабинетов (площадь кабинета 15 кв. м) на 1-м этаже роддома.

Пожарным удалось ликвидировать пожар в 13.12.

Жертв и пострадавших нет, эвакуация не проводилась.