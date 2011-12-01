Украинцы стали больше доверять гривне?

Если в октябре физлица охотнее открывали депозиты в валюте, то в ноябре соотношение притока гривневых и валютных вкладов было на уровне 50 на 50.

Об этом сообщил заместитель председателя правления «Ощадбанка» Антон Тютюн, пишет «Зеркало недели. Украина».

По словам А.Тютюна, в течение ноября депозитный портфель населения в «Ощадбанке» увеличился на 170-180 млн грн.

«[В октябре] люди забирали гривню, покупали и вкладывали доллары. Покупали по 8 с лишним. Сейчас мы видим, что курс лучше. Ситуация выровнялась. Соотношение гривни и доллара - где-то пополам», - отметил банкир.

А.Тютюн обратил внимание на то, что по итогам текущего года более выиграли те вкладчики, которые открыли гривневые депозиты, а не валютные (за счет разницы в ставках).

Говоря же об адекватности ставок по вкладам в нацвалюте на сегодня, банкир отметил, что для каждого банка они разные. «Кому хорошо и 15%, а кому - 20%. У кого-модель под 20% брать, а под 40% вкладывать в потребительские кредиты - это тоже эффективно. Каждый строит свой бизнес по-своему», - констатировал финансист.