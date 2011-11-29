Образована Львовская митрополия УГКЦ

Сегодня в Соборе Святого Юра во Львове во время архиерейской литургии торжественно провозглашено о создании Львовской митрополии Украинской греко-католической церкви и интронизирован митрополит Львовский - им стал архиепископ Львовский Игорь (ВОЗЬНЯК).

Как сообщили УНИАН в религиозно-информационной службе Украины, титул правящего Львовского архиерея будет называться «Львовский архиепископ и митрополит».

Собор Святого Юра во Львове объявлен архикафедральным собором Львовской митрополии УГКЦ.

Администратор Патриаршей курии, секретарь Синода епископов УГКЦ владыка Богдан (ДЗЮРАХ) зачитал грамоту о создании Львовской митрополии УГКЦ. В ней говорилось о всей истории церкви, о ее тяжелом пути к созданию и восстановлению структур Киево-Галицкой митрополии, о легализации УГКЦ после падения тоталитарного режима, о возвращении УГКЦ в Киев.

«Божье повеление выявило справедливость, и наша Церковь вернулась в первопрестольный град Киев. УГКЦ следует к утверждению патриаршего устройства, и эти старания признают в Риме. Синод решил создать на землях Киево-Галицкой Церкви три новых митрополии. Эти наши решения благословил и одобрил Папа БЕНЕДИКТ XVI», – говорится в грамоте.

Также было объявлено, что в состав Львовской митрополии входит Львовская архиепархия, Стрыйская, Самбирско-Дрогобычская и Сокальско-Жовковская епархии.

В Ивано-Франковскую митрополию – Ивано-Франковская и Коломыйско-Черновицкая епархии.

В Тернопольско-Зборовскую – Тернопольско-Зборовская и Бучачская епархии.

Первыми митрополитами новосозданных митрополий провозглашены владыка Игорь (ВОЗЬНЯК), архиепископ Львовский, владыка Владимир (ВИЙТИШИН), епарх Ивано-Франковский и владыка Василий (СЕМЕНЮК), епарх Тернопольско-Зборовский.

Кроме новосозданных, еще одной митрополией УГКЦ в Украине является Киево-Галицкая митрополия, которую возглавляет Блаженнейший СВЯТОСЛАВ. В ее состав входят Киевская архиепархия, Донецко-Харьковский, Одесско-Крымский и Луцкий экзархаты.

Объявлено, что Киево-Галицкая митрополия является наследником всего имущества УГКЦ. Город Галич, который относится к Ивано-Франковской области, переходит непосредственно в распоряжение Киево-Галицкого Верховного архиепископа, а в будущем Патриарха.

Церемонию возведения на престол митрополита Львовского архиепископа Игоря (ВОЗЬНЯКА) осуществил глава УГКЦ Патриарх СВЯТОСЛАВ.

Участие в Литургии принимают все владыки УГКЦ, Апостольский нунций в Украине архиепископ Томас Эдвард ГАЛЛИКСОН, Апостольский экзарх для греко-католиков Сербии и Черногории владыка Юрий ДЖУДЖАР.

Митрополия в Ивано-Франковске будет провозглашена 13 декабря. Митрополия в Тернополе – 22 декабря.