В Житомире «заминировали» автовокзал

В Житомире неизвестный "заминировал" автовокзал.

Как сообщил корреспонденту УНИАН работник пресс-службы Главного управления МЧС Украины в Житомирской области Сергей УЛАНОВ, вчера в 23.40 дежурному областной милиции позвонил по телефону неизвестный и рассказал о заминировании центрального автовокзала в Житомире.

По его словам, к автовокзалу выехали правоохранители вместе со спасателями, которые не нашли взрывчатки.

По факту ложного сообщения о заминировании автовокзала милиция проводит проверку.