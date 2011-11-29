В Житомире «заминировали» автовокзал
11:50, 29 ноября 2011Общество
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Взрывчатки не нашли
В Житомире неизвестный "заминировал" автовокзал.
Как сообщил корреспонденту УНИАН работник пресс-службы Главного управления МЧС Украины в Житомирской области Сергей УЛАНОВ, вчера в 23.40 дежурному областной милиции позвонил по телефону неизвестный и рассказал о заминировании центрального автовокзала в Житомире.
По его словам, к автовокзалу выехали правоохранители вместе со спасателями, которые не нашли взрывчатки.
По факту ложного сообщения о заминировании автовокзала милиция проводит проверку.
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