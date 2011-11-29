У берегов Крыма произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой около 4 баллов по шкале Рихтера произошло сегодня рано утром в нейтральных водах акватории Черного моря в 25-ти километрах на запад от российского города Анапа, в Крыму обошлось без жертв и разрушений.

Об этом сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

Толчки зафиксированы в 04.17 на глубине 10 километров.

«На территории Крыма негативных последствий нет», - отметили спасатели.

Также крымское управление МЧС объявило сегодня штормовое предупреждение в регионе из-за прогнозируемого ухудшения погодных условий. По информации гидрометеоцентра, утром и днем в Крыму ожидается усиления северо-западного ветра скоростью 9-14 метров в секунду, местами порывы будут достигать 20 м/с.

«Остерегайтесь находиться вблизи линий электропередач, старых строений и сухих деревьев», - предупреждают спасатели.