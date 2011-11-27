21-летний безработный убил собутыльников слесарным молотком

В Днепропетровской области раскрыто убийство двух юношей, тела которых с целью сокрытия преступления были сожжены.

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, 25 ноября работникам Пятихатского райотдела милиции Днепропетровской области от граждан поступило сообщение о том, что в с. Мирное совершено убийство двух человек и поджог дома.

После того, как пожар был потушен, были обнаружены обгоревшие тела 19-летнего безработного хозяина жилища и 15-летнего подростка. После проведения судебно-медицинской экспертизы было установлено, что смерть наступила в результате телесных повреждений в виде открытых черепно-мозговых травм.

В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий работники милиции задержали безработного, 21-летнего учащегося ПТУ.

Как выяснилось, в ту ночь молодые люди совместно распивали спиртные напитки. Произошла ссора, во время которой злоумышленник слесарным молотком нанес удары по головам своим собутыльникам.

С целью сокрытия преступления и избежания ответственности злоумышленник, облив тела и комнату бензином, поджег дом и скрылся с места преступления.