В храмах отслужат молебны о здравии Тимошенко

27 ноября, в день рождения лидера «Батькивщины» Юлии ТИМОШЕНКО, с благословения Патриарха Киевского и всей Руси-Украины ФИЛАРЕТА во Владимирском патриаршем кафедральном соборе г. Киева и в других храмах Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата будут отслужены молебны о здравии Ю.ТИМОШЕНКО в связи с ухудшением состояния ее здоровья.

Об этом сообщает официальный сайт УПЦ КП.

Молебны будут отслужены в воскресенье после завершения Божественной Литургии.

Также в этот день молебны о здравии лидера партии «Батькивщина» будут служить в храмах Украинской Греко-Католической Церкви (Патриарший собор Воскресения Христова, Св. Василия Великого и Святителя Николая на Аскольдовой могиле), Украинской Автокефальной Православной Церкви (Свято-Покровская церковь на Подоле), Римско-католической Церкви (костел Св. Александра) и многих других храмах.