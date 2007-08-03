Причины пожара на нефтебазе во Львове: опять Рудьковский?!

По предварительному заключению специалистов, которые в настоящее время работают на месте пожара на нефтебазе во Львове, причиной пожара стало столкновение грузового поезда с цистернами.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник ГУ МЧС во Львовской области Сергей ДМИТРОВСКИЙ.

По его словам, во время выполнения маневров грузовой поезд с цистернами столкнулся с цистернами, наполненными бензином, которые стояли возле складов. В результате столкновения одна из цистерн разгерметизировалась и загорелась. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, которая выясняет все детали, приведшие к пожару.

Также С.ДМИТРОВСКИЙ отметил неудовлетворительное состояние противопожарной безопасности на нефтебазе. «Пожарный водоем был заполнен лишь наполовину, территория загромождена, что затрудняло подъезды, некомплект необходимых средств огнетушения средств и недостаточное количество пенообразователя. Это все имело место на таком предприятии с повышенной огнеопасностью, как нефтебаза», - отметил С.ДМИТРОВСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 августа, во Львове около 6.00 на складах нефтебазы, которая находится близ старинной центральной части города на ул. Пластовой, возник пожар. Для ликвидации пожара на территории нефтебазы оперативно были задействованы спецподразделения МЧС. Пожар был ликвидирован за два часа. Полностью сгорели складские помещения нефтебазы, 5 цистерн с бензином, пожарным удалось предотвратить возгорание двух цистерн с бензином.

Пострадавших нет.