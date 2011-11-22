Суд признал депутата-«регионала» виновным в избиении журналиста

Предприниматель, депутат Херсонского горосовета (ПР) Виктор ШЕВЧУК признан виновным в нанесении легких телесных повреждений журналисту, члену украинской Хельсинской группы, руководителю Херсонского областного отделения Комитета избирателей Украины Дементию БЕЛОМУ.

Как сообщает корреспондент УНИАН, такое решение было оглашено сегодня, 21 ноября судьей Суворовского районного суда в г. Херсона Ольгой СЛЮСАРЕНКО во время очередного судебного заседания по данному делу.

В частности, судья, ссылаясь на показания свидетеля и факты, установленные в ходе судебного разбирательства, посчитала, что В.ШЕВЧУК умышленно нанес увечья Д.БЕЛОМУ 14 сентября прошлого года во время публичного отчета мэра Херсона Владимира САЛЬДО в областном музыкально-драматическом театре им. Н.Кулиша.

В то же время, требования обвиняющей стороны были удовлетворены частично: по решению суда, В.ШЕВЧУК должен будет уплатить штраф в размере 850 грн. (согласно ч.1 ст.125 Уголовного кодекса Украины) и выплатить пострадавшему Д.БЕЛОМУ компенсацию морального вреда в сумме 4 тыс. грн.

Прокурор со стороны обвинения требовал для В.ШЕВЧУКА наказание в виде 200 часов общественных работ, а Д.БЕЛЫЙ – 10 тыс. грн. компенсации за моральный ущерб.

Теперь В.ШЕВЧУК имеет 10 дней для обжалования данного решения суда первой инстанции в апелляционном суде.

Как сообщал УНИАН, 14 сентября 2010 года во время общественного отчета мэра Херсона журналиста Дементия БЕЛОГО, призывавшего мэра впустить в зал всех желающих журналистов и депутатов от оппозиции, вытолкали из зала подчиненные В.САЛЬДО. А в коридоре театра его принялись «успокаивать» лояльные к мэру люди – в том числе и В.ШЕВЧУК. Защищаясь от ударов, журналист отмахнулся рукой, на которой висел фотоаппарат, и задел им нападавшего В.ШЕВЧУКА. Во время драки оба получили телесные повреждения.

В результате оба пострадавших подали встречные иски о нанесении телесных повреждений. Учитывая тот факт, что Д.БЕЛЫЙ – журналист, и в зале театра находился по служебной необходимости, иск против В.ШЕВЧУКА был поддержан Херсонской городской прокуратурой.