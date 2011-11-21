Каждый второй украинец интересуется политикой и экономикой - опрос

Политические и экономические новости интересуют каждого второго украинца.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты исследования Института Горшенина.

В частности, 51,7% украинцев интересуют политические новости и 50,2% - новости экономики. Около трети респондентов (35,6%) предпочитают социальные новости, около четверти – криминальные (28,9%), спортивные (25,5%), а также новости в сфере культуры и шоу-бизнеса (24,8%). Новости из гуманитарной сферы интересуют 17,4% опрошенных. Другие новости интересны 2,8% граждан, а 1,9% - не интересуются новостями вообще. Затруднились ответить на данный вопрос – 1,5% респондентов.

Большинство украинцев (76,7%) предпочитают телевидение в качестве источника информации. Менее половины опрошенных (40,2%) получают новости из печатных СМИ, каждый четвертый (25,7%) – от друзей или знакомых. Предпочитают радио 21,1% респондентов, Интернет – 16,8%. Другими источниками информации пользуются 1,3% опрошенных, а 1,8% - не интересуются событиями в Украине. Затруднились ответить на данный вопрос 3,3% граждан Украины.

Почти половина украинцев (45,8%) смотрит новости и информационные программы того телеканала, который транслирует их в удобное для респондентов время. Каждый четвертый предпочитает телеканал, на котором: понятно излагается информация (25,9%), информация которого вызывает доверие (24,8%), информация излагается объективно (23,1%). По привычке смотрит определенный телеканал каждый пятый украинец (20,2%), каждому шестому нравятся ведущие либо оформление программы (15,7%). При этом каждый десятый опрошенный признался в том, что выбирает телеканал случайным образом (10,8%), а интерпретация информации которого совпадает с его собственным мнением (9,6%). Признались, что не имеют возможности выбирать телеканал, 3,7% респондентов. Смотрят телеканалы по рекомендации людей, которым доверяют, 2,3% опрошенных и такое же количество респондентов (2,3%) предпочли ответ «другое». Затруднились ответить на этот вопрос – 3,9% граждан.

Более половины украинцев (60,2%) определяют, каким сообщениям можно доверять, самостоятельно анализируя информацию из различных источников. Каждый четвертый респондент доверяет мнению авторитетных людей (25,8%), а также телепрограммам, участники которых должны говорить без подготовки, без подготовки отвечать на вопросы (23,1%). Каждый шестой опрошенный (15,4%) доверяет только определенным СМИ, журналистам. Ответ «другое» на данный вопрос дали 4,2% респондентов, при этом 5,8% заявили, что не доверяют никакой информации из СМИ. Затруднились с ответом на данный вопрос – 4,5% граждан.

Комментируя результаты исследования, эксперт Института Горшенина Марина ТКАЧЕНКО отметила, что сегодня украинское информационное пространство перенасыщено политической информацией. «В Украине сложилась определенная мода на подачу новостей. Даже те информповоды, которые не имеют явной политической окраски, часто подаются средствами массовой информации в политической интерпретации. Как правило, это касается событий в сфере образования, культуры, книгоиздательства, того же телевидения. Некоторые СМИ уже ухитрились политизировать недавнюю церемонию вручения «Телетриумфа». Поэтому то, что каждого второго украинца (51,7% опрошенных) интересует именно политическая информация, неслучайно. И связано, с нашей точки зрения, с переизбытком политических и околополитических смыслов в медийном пространстве», - сказала она.

По мнению эксперта, также не удивительно то, что в период кризиса интерес к экономическим новостям занимает второе место. «На этом фоне сиротливо смотрятся 17,4% опрошенных, которые интересуются гуманитарной сферой. В стране, которая бедна гуманитарными практиками и культурными проектами, вряд ли этот процент в ближайшее время будет расти», - считает М.ТКАЧЕНКО.

*** Телефонный опрос «СМИ в Украине» проводился Институтом Горшенина с 14 по 16 ноября 2011 г. Всего согласно случайной выборке было опрошено 1000 респондентов в возрасте от 18 лет, во всех областных центрах Украины, городах Киеве и Севастополе. Квотами были регион проживания, пол и возраст респондентов. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/-3,2%.