Чернобыльцы ушли из Пенсионного фонда, лидера забрала «скорая»

В Донецке протестующие чернобыльцы, объявившие вчера о голодовке, покинули региональное Управление Пенсионного фонда, а их лидера - председателя Донецкой областной организации Всеукраинской общественной организации инвалидов Чернобыльской катастрофы «Чернобыль-Еднисть» Николая ГОНЧАРОВА увезли на «скорой» в больницу.

Эти факты подтвердили УНИАН в пресс-службе Донецкой областной госадминистрации.

«Сегодня в 18.00 после телефонного разговора активистов акции с председателем Донецкой областной государственной администрации Андреем ШИШАЦКИМ все 25 чернобыльцев, которые находились в актовом зале Пенсионного фонда, приняли решение покинуть помещение», - заявили в пресс-службе, добавив, что действительно Н.ГОНЧАРОВ был госпитализирован в городскую больницу в связи с повышением артериального давления, но сейчас «состояние его стабильное».

В свою очередь член инициативной группы протестующих чернобыльцев Александр ПУЧКОВ рассказал, что «Николая Михайловича забрала «скорая», его вынесли из актового зала (Управления Пенсионного фонда Украины в Донецкой области - УНИАН), он был в сознании. Ему стало внезапно плохо, врачи сделали ему укол».

Как сообщал УНИАН, в Донецке протестующих чернобыльцев, объявивших вчера о голодовке, правоохранители просили покинуть здание регионального Управления Пенсионного фонда, угрожая уголовной ответственностью.

Лидер этих чернобыльцев Н.ГОНЧАРОВ сообщил, что это было заявлено сегодня на заседании рабочей группы, на которой с ними встретились первый заместитель председателя Донецкой облгосадминистрации Сергей ДЕРГУНОВ и региональные руководители силовых органов.

По словам Н.ГОНЧАРОВА, голодующим чернобыльцам предложили покинуть здание управления Пенсионного фонда и продолжить голодовку на улице, где обещали оказать помощь во всем необходимом.