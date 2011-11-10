Пожар в 16-этажке в Киеве: один погибший, двое пострадавших

В Киеве во время пожара в шестнадцатиэтажке погиб человек, еще два отравились угарным газом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУ МЧС Украины в городе Киеве, 10 ноября в 00:15 часов в Главное управление МЧС Украины в городе Киеве поступил вызов о пожаре на ул. Радужной, 18. Выяснилось, что горел мусор в лифтовом холле на 16-м этаже шестнадцатиэтажного жилого дома. Пожар заметили жители и вызывали спасателей.

На момент прибытия пожарных огнем были охвачены входные двери 8 квартир, а также пассажирский лифт. Во время тушения пламени, пожарные спасли двух людей и обнаружили мужчину без признаков жизни. В результате пожара двое людей получили ожоги и отравились угарным газом. Они госпитализированы в больницу.

Погасить пожар удалось в 01:14.

Причины пожара устанавливаются.