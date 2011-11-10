Двум поселкам за долги перекрыли газ

Из-за долгов ОАО "Житомиргаз" отключил от газоснабжения поселка Новогуйвинск и Озерное Житомирской области.

Как сообщил УНИАН Новогуйвинский поселковый голова Валерий ГАРБУЗ, отключение произошло 7 ноября. "Фактически без отопления остались детсады, гимназии и более 15 тысяч жителей Новогуйвинска и Озерного", - сказал В.ГАРБУЗ.

Он уточнил, что поселки задолжали более 90 тысяч гривен за потребленный газ, отметив при этом, что прокуратура Житомирского района уже внесла протест на такое решение, считая его незаконным.

Как сообщил на совещании в областной прокуратуре первый заместитель председателя Житомирской облгосадминистрации Николай ОЛЕЩЕНКО, эту проблему в четверг обсудят на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям и техногенной безопасности ОГА.