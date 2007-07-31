Секретариат Президента заявляет о срыве программы приватизации

В Секретариате Президента считают, что выполнение программы приватизации в Украине в 2007 году практически сорвано.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции заявил первый заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК

«Фактически мы имеем сорванную программу приватизации в этом году», - сказал А.ШЛАПАК, добавив, что правительство фактически отошло от решения проблем приватизации, возложив все на Фонд государственного имущества (по состоянию на середину июля в госбюджет поступило 1,540 млрд. грн., что составляет 10% от плана приватизации - УНИАН).

Вместе с этим, по словам А.ШЛАПАКА, в Украине наблюдается возврат к практике «заказной приватизации». «Нам не чем похвастаться перед инвесторами в виде открытых красивых конкурсов, которые могли бы привлечь реальные, так называемые, разумные инвестиции в страну», - заявил А.ШЛАПАК, и напомнил, ставшие «притчей во языцех» приватизацию «Лугансктепловоза» и Комсомольского рудоуправления. «Причем, я посмотрел региональный срез приватизации, оказывается, что политика заказной приватизации или приватизации с дополнительными условиями, которая приводит к значительно более дешевой продаже объектов, проходит и на территориях (в регионах - УНИАН)», - подчеркнул А.ШЛАПАК.

Как сообщал УНИАН, на сегодняшний день проходят судебные разбирательства о законности приватизации «Лугансктеполовоза» и Комсомольского рудоуправления.

Согласно плану приватизации, в I квартале 2007 года Фонд госимущества должен был выставить на продажу пакеты акций "Укртелекома", "Міttаl Steel - Кривий Ріг", Одесского припортового завода, Национальной страховой компании "Оранта" и ряда других предприятий.

Справка УНИАН. Законом «О Государственном бюджете Украины на 2007 год» поступления от приватизации предусмотрены в объеме 10 млрд. 587 млн. грн.

По состоянию на 12 июля 2007 года от приватизации государственного имущества ФГИУ перечислил в госбюджет 1 млрд. 540 млн. 390,87 тыс. грн.

Наибольшие поступления были получены от продажи 76% акций ОАО “ХК “Лугансктепловоз”, миноритарных пакетов акций «Міттал Стіл Кривий Ріг», а также 74,99% “Запорожского завода полупроводников”.