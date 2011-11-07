В московском поезде пограничники нашли матрешек-нелегалок

В поезде «Москва-Кишинев» на пункте пропуска для железнодорожного сообщения «Могилев-Подольский» (Винницкая область) пограничники задержали партию матрешек, которую пыталась нелегально провезти через границу проводница.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.

В сообщении говорится, что во время погранично-таможенного оформления поезда работников пункта пропуска заинтересовал ящик для хранения угля в одном из вагонов. Осматривая его, они обнаружили в угле 101 матрешку.

Владелицей этих сувениров оказалась проводница поезда, гражданка Молдовы. В отношении нее составлен протокол о нарушении таможенных правил.

Товар, сумма которого будет определена позже, передан таможенникам.