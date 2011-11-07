Мошенницы обменяли пенсионерке 10 тысяч долларов на порезанную бумагу

В Бериславе Херсонской области пенсионерка обменяла 10 тыс. долл. на порезанную бумагу.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе общественных связей УМВД в Херсонской области, в дежурную часть Бериславского райотдела милиции обратилась 82-летняя местная жительница, которая сообщила, что стала жертвой мошенников.

По словам пострадавшей, в обеденное время к ней домой пришли две неизвестные женщины, которые представились сотрудницами социальной службы. Они рассказали, что проходит денежная реформа и необходимо менять купюры старого образца на новые. Пенсионерка поверила и вынесла 10 тыс. долл. для обмена. Мошенницы при ней положили доллары в свой пакет, а затем стали вместе с пенсионеркой пересчитывать гривни и класть их во второй пакет. Потом попросили хозяйку принести им воду. Пока старушка ходила за водой, мошенницы подменили пакет с настоящими деньгами на пакет с нарезанной бумагой.

Заявительница обнаружила подмену через время и сразу же обратилась в милицию. На поиски мошенниц ориентирован личный состав райотдела.