В Днепропетровске обезглавили Кобзаря

Стартовавшая в сентябре этого года реконструкция памятника Тарасу Шевченко на Монастырском острове из-за возникших сложностей может затянуться на неопределенный срок, пишет газета "Сегодня".

«К сожалению, по памятнику Тарасу Шевченко, который был установлен на Монастырском острове в 1958 году, не сохранилось архивных чертежей. Это вызвало трудности с проведением экспертизы, цель которой — установить его реальное состояние и подготовить проект реконструкции. Поэтому было принято решение отпилить часть памятника в самой узкой его части», — пояснила Виктория Лукашова, председатель Жовтневого райсовета Днепропетровска.

По ее словам, благодаря такой процедуре специалистам удалось выяснить, что чугунная фигура Тараса Шевченко — не в худшем состоянии. Также эксперты узнали, что памятник внутри до пояса залит бетоном, а вот постамент практически разрушен и его необходимо полностью менять. «Сейчас экспертиза техсостояния монумента продолжается. Только после ее окончательных результатов будет разработан проект реконструкции и начнется сам ремонт памятника», — добавила Виктория Лукашова.

Информация о негодности постамента заставила специалистов полностью пересчитать смету. Если первоначально на проектные работы и ремонт монумента в бюджете 2011 года было заложено 1,5 млн грн., то теперь к этой сумме был добавлен еще целый миллион.