Эксперт: расчет за газ в рублях выгоден лишь в одном случае

Переход на расчеты в рублях с Россий за газ может угрожать финансовой независимости Украины, заявил в интервью УНИАН бывший исполняющий обязанности министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ.

«В принципе, если мы втягиваемся в рублевую зону, то речь идет не о торговом и не политическом союзе. Мы, по сути, постепенно уходим от национальной валюты и подменяем гривню российским рублем. Если еще и аграрный рынок, и машиностроение, и металлургию (в части экспорта в Россию) мы переведем на расчёты в рублях, чтобы сбалансировать по объему потоки экспорта и импорта, то это уже оборот порядка 20 млрд. грн. в месяц! Тут возникает вопрос возможности влияния Нацбанка на финансовый рынок и, как следствие, финансовой независимости Украины», - заявил И.УМАНСКИЙ.

Он отметил, что вопрос о переходе на рубли при оплате за газ Украина и Россия рассматривают уже не первый год, однако до сих пор в переговорах не удалось достичь варианта, который был бы выгоден Украине.

И.УМАНСКИЙ считает, что переход на рубли был бы приемлемым для Украины в случае, если бы цена газа фиксировалась в рублях на год вперед.

«Нафтогазу» это может быть выгодно исключительно в одном случае - если на начало года фиксировать цену на газ в рублях с условием, что в течение года она не меняется в зависимости от колебаний курса доллара. Учитывая, что рубль - более волатильная валюта, то при снижении его курса по отношению к доллару мы потенциально могли бы получить выгоду. Но в том, что Кремль сделает Украине такой подарок, я сильно сомневаюсь», - заявил И.УМАНСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, Украина в результате достигнутых с Россией договоренностей, планирует в декабре начать использовать рубль при расчете за газ.

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