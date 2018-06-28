Игорь Уманский: Переход на рубли несет угрозу финансовой независимости Украины

Украина намерена перейти на рубли при расчете за российский газ. Изменения в контракт вноситься не будут, просто подпишут дополнение к документу. Глава Нацбанка утверждает, что проблем с оплатой в рублях быть не должно – «рубль является свободно конвертируемой валютой, поэтому здесь вопросов быть не может»…

Не снимается с повестки дня и перспектива перехода в расчетах между Украиной и Россией на рубль в других сферах экономики. Вопрос рассматривается с 2009 года.

Свою оценку «рублевых» планов власти в интервью УНИАН высказал экс-министр финансов Украины Игорь Уманский.

Игорь Иванович, уже практически ясно, что в ближайшее время «Нафтогаз» начнет использовать рубль при расчете за газ. Каким образом может осуществляться такая оплата?

Пока ситуация не совсем ясна. Не известно, каким именно образом будет проводиться расчет. Но в любом случае возникает два ключевых вопроса. Во-первых, по какому курсу будет определяться цена газа в рублевом эквиваленте, во-вторых, где «Нафтогаз» будет брать эти рубли. Скорее всего, пересчет будет проходить по текущему курсу Центробанка России. Но может быть взята и среднерыночная котировка, к примеру, за последние 10 дней. На первый взгляд ситуация может показаться не столь существенной. Однако надо учитывать, что даже сотая доля в курсе (с учетом такого объема средств) при округлении в ту или иную сторону принесет определенный и довольно серьезный ресурс кому-то из сторон. К сожалению, практика свидетельствует, что Украина в таких вопросах очень редко оказывается в выигрыше.

Что касается платежеспособности «Нафтогаза», то вариант перехода России на оплату транзита рублями не спасает ситуацию. Во-первых, объемы средств не сопоставимы, платежи за газ значительно больше. К тому же наверняка за транзит уже заплачено авансом. Кстати, практически невозможно сейчас выяснить, за какой срок вперед оплачен транзит.

Но глава Нацбанка утверждает, что проблем не будет, рубль в Украине есть…

Насколько я знаю, у нас можно найти рубль максимум на один месячный платеж. А дальше? В любом случае «Нафтогаз» должен будет выходить на межбанк и покупать валюту, будь то доллар или рубль. Ведь газ в Украине он реализует за гривню.

Достаточного объема рубля на украинском межбанке нет, поскольку расчеты в российской нацвалюте практически не ведутся. Значит, надо будет выйти на российский межбанк. Но там тоже котировок гривня-рубль нет. Российским предприятиям гривня не нужна, они не ведут в ней расчеты. То есть, нужно выходить либо с долларами, либо с евро. Другими словами, «Нафтогаз» должен будет купить в Украине доллары, а потом за них в России рубли.

Таким образом, мы будем создавать дополнительный спрос на рубль, дополнительный объем товарной массы, подкрепленной рублем, тем самым укрепляя российскую валюту.

Кроме того, валютные риски в отношении пары гривня-доллар никуда не деваются, к ним добавляются риски пары доллар-рубль. Зачем это «Нафтогазу» и Нацбанку, я не понимаю. Если кто-то ожидает, что от перехода на рубль снизится нагрузка на валютный рынок в Украине, то этого не произойдет.

Однако, ряд экспертов и чиновников, в частности в Минэкономразвития, не видят ничего плохого в переходе на рубль. Наоборот, говорят, что это надо было сделать раньше.

Вот если бы НБУ избежал необходимости тратить валюту и тем самым снижать золотовалютные запасы при расчетах за газ, то это имело бы смысл.

«Нафтогазу» это может быть выгодно исключительно в одном случае - если на начало года фиксировать цену на газ в рублях с условием, что в течение года она не меняется в зависимости от колебаний курса доллара. Учитывая, что рубль - более волотильная валюта, то при снижении его курса по отношению к доллару мы потенциально могли бы получить выгоду. Но в том, что Кремль сделает Украине такой подарок, я сильно сомневаюсь.

В сентябре министр энергетики Юрий Бойко сообщил, что в переговорах с Россией рассматривается вариант возврата к практике межправительственных соглашений. Может ли это как-то разрешить «рублевый» вопрос?

Это ничего не даст. Не будем же мы золотовалютными резервами рассчитываться за газ. Хотя, если возьмут за основу прежнее межправительственное соглашение, то будет нормально. Тогда была разработана отличная практическая схема. Правительства прописали рамочное соглашение, а хозяйствующие субъекты потом ежегодно определяли параметры.

Когда Вы исполняли обязанности министра финансов, насколько я помню, вопрос о переходе на рубли при расчете за газ тоже поднимался.

Разговор о переходе на рубли ведется достаточно давно. Эта тема обсуждалась и в 2009 году. Рассматривались варианты и разрабатывались схемы на уровне центробанков и минфинов. Но ни одного аргумента в пользу Украины я не вижу. Есть лишь аргументы в пользу России.

Кто тогда проявлял более активную позицию в переговорах?

Больше активности проявляла российская сторона.

Я слышал, что и у нас были сторонники?

С нашей стороны это были аграрии.

Какие схемы рассматривались в 2009 году?

В свое время поднималась тема, чтобы адекватное количество товаров, которые поставляются из Украины в Россию, продавались за гривню. Соответственно, российские компании покупали бы гривню за рубль. У нас бы появился рубль, у них – гривня. Тогда «Нафтогаз» мог бы выходить на наш рынок и покупать рубль, который россияне продают здесь, либо ту гривню, которая была бы в России. О том, что такой вариант обсуждается сейчас, пока не слышно.

Еще один вариант, который, в частности, мы обсуждали, - объединение площадок по экспорту зерна. Причем мы предлагали рынок перевести в Украину, поскольку это удобно, учитывая развитую инфраструктуру для экспорта. Но вопрос так и не удалось решить.

Насколько я знаю, вопрос оплаты гривней украинских товаров поднимался нашей стороной. Но это практически не афишировалось, поскольку предложение не вызывало особого интереса у России.

Понятно, что не вызывало интереса. Россия должна укреплять свою валюту.

Есть ли возможность разрешить ситуацию путем продажи за рубли продукции металлургической отрасли или машиностроения?

Это - не выход. Сумма выручки все равно существенно ниже необходимой для расчета за газ. К тому же, в данном случае речь идет о частных компаниях, которые вправе сами выбирать валюту для расчета и форму платежа. Принудительно заставить бизнесменов в таком объеме перейти на рубль крайне не просто. Единственное, что может обсуждаться в этом контексте – внешний рынок зерна, который мы сейчас практически потеряли и, вполне вероятно (судя, как развиваются события) не случайно, а сознательно отдали россиянам. Не исключено, что вскоре свое зерно мы будем продавать России и, по сути, проводить экспорт зерна не напрямую потребителю, а через РФ. Не думаю, что Украине выгодно иметь такого торгового агента.

Существуют ли риски для финансовой системы Украины в святи с переходом на рублевую оплату газа?

В принципе, если мы втягиваемся в рублевую зону, то речь идет не о торговом и не политический союзе. Мы, по сути, постепенно уходим от национальной валюты и подменяем гривню российским рублем. Если еще и аграрный рынок, и машиностроение, и металлургию (в части экспорта в Россию) мы переведем на расчёты в рублях, дабы сбалансировать по объему потоки экспорта и импорта, то это уже оборот порядка 20 млрд. грн. в месяц! Тут возникает вопрос возможности влияния Нацбанка на финансовый рынок и, как следствие, финансовой независимости Украины.

Беседу вел Юрий Дощатов