В Киеве повторят бой за освобождение города в 1943 году

В воскресенье, 6 ноября, по случаю 68-й годовщины освобождения Киева от фашистских захватчиков в столице состоится VIII Международный военно-исторический фестиваль «Даешь Киев! Год 1943».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, в рамках фестиваля состоится батально-историческое действо – реконструкция эпизодов боев за освобождения Киева в 1943 году, в которых будет задействована боевая техника, оружие и аутентичная военная форма времен Второй мировой войны. Начнется фестиваль завтра в 12.00 на мототреке «Пирогов» (ул. Краснознаменная, 188).

В этом году участие в фестивале примут более 600 участников из Украины, России, Беларуси, Чехии, Эстонии, Литвы и других стран. Главная цель фестиваля – сохранение памяти о событиях Великой Отечественной войны через реалистичное воссоздание военных битв.

Как отмечают организаторы фестиваля, главная цель военно-исторических реконструкций заключается, в первую очередь, в восстановлении связи поколений, без которого невозможное воспитание патриотизма и национального сознания.

Гости фестиваля смогут почувствовать настоящую атмосферу тех времен. Фестиваль организован ГОО «Красная звезда» и ГП «Национальная студия художественных фильмов имени Александра Довженко» при поддержке Министерства обороны Украины, Государственной налоговой администрации Украины, Государственной таможенной службы Украины, Министерства внутренних дел Украины, Внутренних войск МВД Украины, Министерства культуры Украины, Киевской городской государственной администрации.