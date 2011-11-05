Суд конфисковал древнее сарматское золото

07:17, 05 ноября 2011
Общество
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А перевозчик получил три года

Керченский городской суд приговорил жителя Крыма, который в конце прошлого года пытался вывезти в Россию «гривну» - нашейное украшение - времена Боспорского царства из одного килограмма чистого золота, к трём годам лишения свободы с конфискацией изделия.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-группе Главного управления Службы безопасности Украины в Крыму.

«Гривна» увенчана головами львов, носить подобное украшение в древности могли только именитые и знатные властители.

«По мнению специалистов, античной ценности около 2600 лет. Она принадлежит к скифско-сарматской культуре. Изделие находится в прекрасном состоянии, его сохранность превосходит все подобные известные на Украине экземпляры исторических раритетов», - говорится в пресс-релизе.

Ювелирное украшение станет экспонатом одного из музеев Украины.

 

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