В Киеве открыли сразу две амбулатории семейной медицины

Сегодня в Дарницком районе столицы торжественно открыто сразу две новых амбулатории общей врачебной практики/семейной медицины: на улице Вересневой, 4 и на улице Симферопольской, 3/2. При инициативе председателя КГГА Александра Попова, теперь в этом районе будет работать 10 таких амбулаторий, что заметно повысит доступность первичной медицинской помощи.

Амбулатория на Вересневой, 4 будет оказывать первичную медико-санитарную помощь 3 тысячам жителей. В заведении будут работать два кабинета семейных врачей, регистратура, смотровая, манипуляционный кабинет и кабинет доврачебной помощи.

Специалисты на Симферопольской будут оказывать первичную медико-санитарную помощь 4 тысячам взрослых киевлян и 670 детям. На 143 кв.м. расположились регистратура, вестибюль ожидания для пациентов, два кабинета общей практики, смотровая, кабинет доврачебной помощи, а также манипуляционный кабинет с дневным стационаром на 2 кровати.

Помещение обеих амбулаторий открыто на первых этажах жилых домов с отдельными входами. Там будут принимать пациентов по 2 врача семейной медицины. Вторичную медицинскую помощь и диагностические обследования взрослым будут проводить в поликлинике №1 Дарницкого района, а детям – в местной детской поликлинике №2.

Как известно, Дарницкий район определен как пилотный относительно реорганизации первичной медико-санитарной помощи. Квалифицированный семейный врач может самостоятельно решить до 80% проблем больных на этапе первичной помощи, включая лечение в домашнем или дневном стационаре, организации ухода за неизлечимо больными, проведение профилактической работы с населением. Поэтому не случайно, по данным анонимного анкетирования, проведенного на базе двух лечебно-профилактических районных учреждений, из 25 тысяч респондентов почти 70% подтвердили желание получать медицинскую помощь у семейного врача.

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