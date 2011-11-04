Миссия МВФ решила «взять паузу» в переговорах с Украиной

Миссия Международного валютного фонда завершила работу в Украине. Об этом говорится в заявлении постоянного представителя МВФ в Украине Макса АЛЬЕРА, переданном агентству УНИАН.

«Миссия Международного валютного фонда (МВФ) находилась в Киеве в период с 25 октября по 3 ноября. Был обеспечен прогресс в обсуждении мер экономической политики, необходимых для завершения второго пересмотра программы в рамках соглашения о «стенд-бай»», - сказал М.АЛЬЕР.

При этом указывается, что МВФ «берет паузу» для решения «технических вопросов», но каких именно Фонд не уточняет, но обещает продолжить дискуссию в будущем.

«Мы решили взять паузу, чтобы дать возможность выполнить определенную дополнительную работу по проработке технических вопросов. Ожидается, что дискуссии по вопросам экономической политики будут возобновлены в ближайшем будущем», - отметил М.АЛЬЕР.

Как сообщал УНИАН, 25 октября миссия Международного валютного фонда прибыла в Украину для продолжения дискуссий в контексте второго пересмотра программы по соглашению «стэнд-бай» и консультаций за 2011 год по статье IV Статей Соглашения МВФ.

Справка УНИАН. Программа сотрудничества Украины и МВФ, одобренная в июле 2010 года, предусматривает выделение Украине кредита на около 16 млрд. долл. Срок действия программы - 2,5 года. Деньги привлекаются под ставку 3,5% годовых.

Среди требований, которые выдвигает МВФ к Украине, - корректировка тарифов на газ и теплоснабжение.