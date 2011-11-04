Страны G20 увеличат взносы в МВФ

Лидеры стран-участниц «Большой двадцатки” договорились сегодня во время саммита во французских Каннах добровольно увеличить взносы в Международный валютный фонд (МВФ) с целью помочь в урегулировании долгового кризиса в Европе.

Об этом заявил сегодня в Каннах Президент Европейского совета Херман Ван РОМПЕЙ, передает AFP.

“G20 готова предоставить дополнительные ресурсы МВФ и быстро ввести их в дело в случае необходимости”, - сказал Президент Европейского совета.

По его словам, конкретные механизмы использования дополнительных ресурсов будут согласованы министрами финансов стран “Большой двадцатки” на их следующем заседании.

Одна из идей, по словам Х.Ван РОМПЕЯ, предусматривает создание своеобразного “трастового фонда” в МВФ, через который можно было бы предоставлять кредиты странам-членам еврозоны скоординированно с Европейским механизмом финансовой стабильности.

Агентство отмечает, что дискуссия в ходе заседания лидеров двадцати самых крупных экономик мира, по словам очевидцев, “была непростой”.