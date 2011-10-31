В Киеве водитель иномарки сбил трех пешеходов и скрылся

В Киеве водитель иномарки выехал на тротуар, сбил троих пешеходов и скрылся с места происшествия.

Как сообщили УНИАН в Управлении ГАИ Киева, это произошло 30 октября в 19 часов на проспекте Глушкова, недалеко от остановки общественного транспорта ТЦ «Магелан», в Голосеевском районе.

По предварительным данным, автомобиль двигался со стороны стационарного поста ГАИ в направлении Одесского моста. Неустановленный водитель, управляя автомобилем «Volkswagen Transporter», по неизвестным причинам выехал на тротуар, где совершил наезд на электроопору. От удара авто отбросило на киоск «Цветы».

При этом иномарка сбила и троих женщин, которые стояли возле остановки общественного транспорта. С тяжелыми травмами пешеходы были доставлены в больничные учреждения. Пострадавшими оказались две киевлянки (1950 и 1980 годов рождения) и 50-летняя жительница г. Фастова.

Совершив ДТП, водитель оставил свой автомобиль на месте происшествия и скрылся. Было установлено, что, кроме водителя, в салоне автомобиля находился еще и пассажир, но он также скрылся. Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия.

Столичная Госавтоинспекция обращается к свидетелям с просьбой предоставлять любую информацию относительно ДТП на телефон горячей линии 483-70-64 (многоканальный, работает круглосуточно).