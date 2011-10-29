Нацбанка сообщил Fitch свой прогноз ВВП и инфляции

Национальный банк Украины прогнозирует рост валового внутреннего продукта Украины в текущем году на уровне 4,8-5%, инфляцию 8,5%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе ежегодной конференции Fitch сообщил директор генерального экономического департамента НБУ Игорь ШУМИЛО.

При этом он сообщил, что на 2012 год Нацбанк прогнозирует рост ВВП не менее 4% и инфляцию 7,6%.

Также он отметил, что по оценкам НБУ рост ВВП по итогам января-сентября текущего года составил 5,4%.

При этом он сообщил, что по оценкам Нацбанка, в III квартале 2011 года по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, рост ВВП составил 6,8%, а по сравнению со II кварталом 2011 года - 3%.

Как сообщал УНИАН, по оценкам Fitch, рост ВВП Украины в текущем году ожидается на уровне 4,7%, среднегодовая инфляция – на уровне 9,5%.

Справка УНИАН. Национальный банк Украины (НБУ), в своем Макроэкономическом обзоре (август 2011 года) улучшил прогноз показателя инфляции в 2011 г.

«По оценкам Департамента экономического анализа и прогнозирования, в 2011 году потребительская инфляция может уменьшиться до уровня ниже, чем 10% (интервал - 9±1%)...», - говорится в документе, обнародованном на сайте Нацбанка.

Предыдущий прогноз инфляции НБУ обнародовал в Макроэкономическом обзоре (май 2011 года). Тогда регулятор прогнозировал инфляцию по итогам 2011 года на уровне 10±1%.

Государственный бюджет Украины на 2011 год был рассчитан, исходя из роста ВВП на уровне 4,5%, инфляции – 8,9% (декабрь к декабрю предыдущего года).