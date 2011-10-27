Киевские подростки массово подают в суд на родителей

Западная «мода» подавать иски против собственных родителей пришла и к нам. Лишь за этот год около 20 несовершеннолетних в Киеве обратились в суд с исками о лишении своих мам и пап родительских прав ради квартир и денег. Об этом пишет газета «Сегодня».

Адвокаты говорят, что бум таких заявлений начался в последние полгода. А законы, позволившие детям судиться с родителями с 14 лет, появились еще в 2010 г.

«Сегодня» разыскала детей, которые подали иски в суды Киева с просьбой лишить их мам и пап родительских прав. Некоторые уже даже выиграли их. «Когда в прошлом году родители развелись, я осталась жить с мамой и сестрой. А папа - с новой женой. Мама начала запрещать мне видеться с папой, и даже доставала из моего мобильного сим-карту, чтоб я не звонила ему. Постоянно говорила, что папа меня ненавидит. А когда услышала, что я с ним говорю по телефону, вообще выгнала из дома», - рассказала 16-летняя Оксана, которая несколько месяцев назад выиграла суд против матери, лишив ее родительских прав. «Сейчас я буду подавать в суд на раздел имущества, потому что я тоже имею право на квартиру, где живет мама и сестра», - говорит Оксана.

А вот 17-летняя Лена только начала судиться с отцом. «Когда мама умерла, мне было всего 5 лет, и папа меня бросил. Я жила с бабушкой все это время в Вишневом, под Киевом. Когда поступила в университет в Киев, просила папу, чтобы он выделил мне комнату в своей квартире, он отказался. Алименты не платил ни разу, даже не звонил никогда. Вот я и решила лишить его отцовства», - говорит Елена.

14-летняя Анна жалуется, что ее била мама, поэтому она и подала в суд: «Я когда хочу поехать к папе, она меня не пускает и распускает руки».

Пока этих детей, по данным столичных попечительских советов, около двух десятков. «У нас в Шевченковском районе с начала года уже двое детей обратилось с подобными просьбами, и в других районах где-то столько же, - сказала сотрудница районного опекунского совета. - Вы понимаете, мы начали сталкиваться с такими случаями, что мама не пустила ребенка гулять, а он на нее в суд подал! Или папа ушел к другой, а ребенок хочет от него отказаться».

«В детях часто говорит обида. У меня таких 2 дела, - рассказала адвокат и член Ассоциации юристов Украины Анна БОРЯК. - Дети рассказывают разные истории о том, как обижают их родители. Возможно, даже придумывают».

Немаловажную роль часто играет и квартирный вопрос. Ведь, по закону, после лишения родительских прав отца или мать могут выселить из жилья, а недвижимость отдать ребенку. Также, отказавшись от родителя, можно стребовать крупную сумму. «У меня три подобных дела, - сказала директор адвокатской компании Антонина КРУШИНСКАЯ. - В одном 14-летняя девочка подает в суд на папу на лишение отцовства и уплату им алиментов, а также компенсации. Девочка отсудит больше 20 тыс. грн.».

Специалисты уверены, что разборки в суде отцов и детей будут случаться все чаще.