Полиция провела операцию "Ковер-самолет"

Итальянские правоохранительные органы пресекли канал наркотрафика из Ирана.

Как сообщает корреспондент Радио "Свобода", в миланском аэропорту Малпенса арестован игрок национальной сборной Ирана по футболу Аму Лашгарян Хассан, прибывший авиарейсом из Тегерана. При обыске в его сандалиях нашли 690 грамм метамфетамина «шабу» на общую сумму 250 тысяч евро. Цена «шабу» на черном рынке составляет 400 евро за 1 грамм.

В ходе полицейской операции под кодовым названием «Ковер-самолет» в Венеции и Риме были арестованы еще двое иранских граждан, один из которых имеет статус беженца.

По мнению следователей, руководителем преступной группы является иранский футболист. Наркотики доставлялись в Италию в подошвах сандалий и в обложках Корана.

Метамфетамин предназначался для дискотек и ночных клубов итальянских регионов Венето и Ломбардия.

Аресты иранских граждан стали результатом совместной операции Интерпола и Центрального управления по борьбе с наркотиками при Министерстве внутренних дел Италии.