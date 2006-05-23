Экологи попробуют ответить на вопрос “Почему в украинских лесах так мало деревьев и зверей?”

11-00 - Пресс-конференция на тему: “Почему в украинских лесах так мало деревьев и зверей?”. Организаторы - Киевский эколого-культурный центр, Экоправо-Киев, Ботанический сад КНУ и Украинская коалиция „За дикую природу”. На пресс-конференции будут объявлены факты катастрофического снижения количества охотничьих животных, самовольных вырубок в лесах, а также нарушения Минприродой и Госкомлесхозом Украины украинского законодательства (актовый зал Ботанического сада КНУ им. Т.Шевченко, ул. Коминтерна, 1, выход из метро „Университет”).