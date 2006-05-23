Успех Диме Билану принес летаргический сон

Для России второе место, занятое Димой Биланом, стало и предметом невероятной гордости, и невероятного разочарования. Разочарование вызвано тем, что слишком недалеко от победной вершины оказался он в итоговой таблице. Более того, многие, включая звезду российского шоу-бизнеса Филиппа Киркорова, прямо говорят, что Билану просто "не дали" выиграть конкурс.

Победа далась Диме Билану не без волнений, что, впрочем, можно понять. Поднимаясь на сцену "Евровидения", волновалась, наверное, даже сама А.Б. Пугачева, и, как потом выяснилось, не напрасно. А вот Дима, оказывается, был уверен в своем успехе и рассчитывал занять место не ниже третьего, потому что конкурсные переживания заставили его, как пишет газета "Жизнь", превратиться из убежденного скептика практически в мистика, доверяющего приметам и бегающего по гадалкам. Дело в том, что накануне судьбоносного выступления Билану приснился сон, который показался певцу более чем загадочным и, несомненно, связанным с предстоящими испытаниями. "Мне приснилось, что я заснул в 24 года, а проснулся в 34", - признался Дима и, не мешкая, обратился к толковательнице снов за разъяснением. Проницательная женщина объяснила конкурсанту, что в его сновидении принципиальным является число 10 (то есть то количество лет, которое он якобы проспал), и именно оно станет для него особенным. Поэтому после того, как Билану сообщили порядковый номер, под которым ему предстояло выступать на финале "Евровидения", он поверил в покровительство высших сил и успокоился.

Утро.ру