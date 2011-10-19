Таможенные службы Украины и РФ подписали в Донецке ряд соглашений

Председатель Государственной таможенной службы Украины Игорь КАЛЕТНИК сегодня в Донецке подписал с российскими коллегами ряд соглашений, которые будут способствовать последующему упрощению и ускорению таможенных процедур.

Об этом сообщила УНИАН пресс-служба Гостаможслужбы.

Согласно сообщению, межведомственные и межправительственные соглашения были подписаны на Втором украинско-российском межрегиональном экономическом форуме «Научно-техническое сотрудничество регионов и межрегиональная производственная кооперация» под патронатом Президентов Украины и России Виктора ЯНУКОВИЧА и Дмитрия МЕДВЕДЕВА, на котором были подведены итоги годовой работы и определено магистральное направление последующего сотрудничества в межрегиональной сфере.

Комментируя подписание пакета соглашений, председатель Гостаможслужбы рассказал, что, в частности, базовое соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством России относительно совместного контроля позволит сократить время пересечения границы.

«Граждане и субъекты будут проходить все процедуры только один раз в пункте пропуска на территории одной из сторон. Подобный опыт с нашими польскими и молдавскими коллегами — прямое доказательство эффективности такой практики», — подчеркнул председатель таможенного ведомства Украины.

После подписания документа пилотный проект совместного контроля будет запущен в пунктах пропуска «Куйбышево – Дьяково» (на территории РФ). В перспективе - «Успенка – Матвеев Курган» и паромная переправа «Крым – Кавказ».

«Протокол о взаимном признании отдельных результатов таможенного контроля, подписанный Государственной таможенной службой Украины и Федеральной таможенной службой России, позволит значительно упростить процедуру и самое главное — сократить время прохождения границы. Таможенные службы будут признавать, например, результаты таможенного досмотра. Если такой досмотр был проведен в России при выезде, то его результаты будут признаваться на въезде в Украину. Таким образом, не будет необходимости дублировать процедуры контроля», — сказал И. КАЛЕТНИК.

Также было подписано межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере строительства и обустройства пунктов пропуска. В первую очередь этот документ должен обеспечить обмен информацией в сфере строительства и развития пунктов пропуска.

Кроме того, таможенные службы Украины и России считают необходимым устранить необоснованные ограничения перемещения отдельных видов товаров. Таможенной службой Украины подготовлены проекты соответствующих актов Кабинета министров Украины, которыми эти ограничения предлагается снять.