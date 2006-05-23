Черновецкий назначил ответственного за аферу ”Элита-центр”

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ назначил своего советника и исполняющего обязанности заместителя председателя Киевской городской государственной администрации по вопросам образования Виталия ЖУРАВСКОГО ответственным за решение вопросов, связанных с аферой «Элита-Центр».

Об этом мэр сообщил сегодня после церемонии освящения его кабинета в столичной мэрии. (Как сообщал УНИАН, сегодня Предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата Владимир (САБОДАН) освятил кабинет Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО в помещении столичной мэрии).

«Я поручил исполнять эти обязанности заместителю Виталию ЖУРАВСКОМУ. Сегодня он приступит к реальным переговорам, и это будет хорошим началом после такого события, которое состоялось здесь», - сообщил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Ранее вопросами пострадавших в результате аферы “Элита-Центр” занимался первый заместитель председателя КГГА Валерий БОРИСОВ (был сопредседателем комиссии по проверке фактов неправомерной деятельности “Элита-Центра”). Он был избран в Верховную Раду и уже зарегистрирован Центральной избирательной комиссией народным депутатом.

Справка УНИАН. В результате строительной аферы «Элита-Центра» в Киеве пострадали более 1,5 тыс. человек. По данным милиции, эта компания заключала с гражданами договоры о паевом участии в строительстве домов в разных районах Киева, однако строительство по этим адресам не велось. Досудебное следствие установило факты двойного и тройного оформления договоров на одни и те же квартиры. Общую сумму средств, которые были получены мошенниками, милиция оценивает в 400 млн. грн.