Казахская сторона отрицает версию Рудьковского
15:34, 24 июля 2007Общество
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Заявление директора ТОО "Казфосфат"
Казахская сторона отрицает обвинения в технической неисправности цистерн с желтым фосфором, которая, по словам украинских чиновников, якобы стала причиной "фосфорной аварии" во Львовской области. Об этом сегодня заявил управляющий директор ТОО "Казфосфат" Кайрат Шотбаков в ходе телемоста Москва-Киев-Львов, посвященного данной катастрофе.
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