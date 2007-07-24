Казахская сторона отрицает версию Рудьковского

Казахская сторона отрицает обвинения в технической неисправности цистерн с желтым фосфором, которая, по словам украинских чиновников, якобы стала причиной "фосфорной аварии" во Львовской области. Об этом сегодня заявил управляющий директор ТОО "Казфосфат" Кайрат Шотбаков в ходе телемоста Москва-Киев-Львов, посвященного данной катастрофе.

РБК