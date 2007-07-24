Шуфрич предупредил ”отдельных дельцов”

Министр по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы Нестор ШУФРИЧ заверил жителей Волынской области, пострадавших от сильного урагана, который пронесся регионом 22-23 июля, что не останется в стороне от этой беды.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС Украины, об этом Н.ШУФРИЧ заявил сегодня в поселке городского типа Турийск, где министр провел заседание комиссии по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Также Н.ШУФРИЧ осмотрел поврежденные дома, пообщался с местными жителями, посетил районные школу и больницу.

В частности, министр заверил местных жителей, что правительство не останется в стороне от этой беды, попросил представителей местной власти и Главного районного управления МЧС подготовить соответствующие документы относительно размера ущерба.

По словам Н.ШУФРИЧА „компенсация пострадавшим будет предоставляться в двух формах. Кому смогут оказать помощь строительными материалами - будет оказано. А кто уже что-то оплатил самостоятельно, при наличии соответствующих актов, которые пройдут через региональную комиссию по чрезвычайным ситуациям и получат экспертное подтверждение в МЧС, Минэкономики и Минфине, – получат материальные компенсации в соответствии с решением правительства”.

Министр отметил, что к четвергу должно быть решение местной комиссии по вопросам чрезвычайных ситуаций. “В пятницу мы ожидаем документы для экспертной оценки в МЧС. Как только документы будут в Киеве - в пятидневный срок доведем их до распоряжения Кабинета министров относительно выделения средств пострадавшему региону”, - заявил Н.ШУФРИЧ.

Кроме того, он предупредил „отдельных дельцов”, торгующих строительными материалами, что в случае, если они попробуют нажиться на человеческой беде, “их делами займется прокуратура”.

Как сообщал УНИАН, в результате урагана, который на днях пронесся по Волынской области, повреждены 1038 жилых домов, оставлено без электроснабжения 210 населенных пунктов, полностью повалены 250 гектаров леса. 10 человек пострадали вследствие падения деревьев и ветвей.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО 23 июля издал Указ “О безотлагательных мероприятиях по преодолению последствий стихийного бедствия 22-23 июля 2007 года”, которым, в частности, поручил Кабинету министров Украины безотлагательно создать специальную комиссию по оценке ситуации и обеспечению ликвидации последствий стихийного бедствия; разработать и утвердить в трехдневный срок план комплексных мероприятий по обеспечению ликвидации последствий стихийного бедствия. Согласно указу Камбин должен обеспечить ликвидацию последствий стихийного бедствия в Волынской области до 15 августа.