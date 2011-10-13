Афганцы заблокировали в своем офисе силовиков, которые явились с обыском

Обыск в столичном офисе организации ветеранов войны в Афганистане «Никто кроме нас» проводит налоговая.

Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей Главного управления МВД Украины в г. Киеве.

"Налоговая этим занимается, не мы. Туда выезжал наряд по вызову, от них информация, что это дело налоговой", - заявили в ЦОС.

В то же время Украинская правда сообщает, что Активисты организации воинов-афганцев "Никто кроме нас" заблокировали работников налоговой милиции, которая проводит обыск в их офисе.

"Активисты закрыли милицию внутри, не выпускают оттуда - ждут, пока пресса приедет", - заявил изданию член координационного совета по проведению Форума общественных организаций, председатель Коалиции участников оранжевой революции Сергей Мельниченко.

По его данным, обыск связан с проведением форума, запланированного на пятницу, 14 октября.

"Есть четкий ультиматум - роспуск Верховной Рады. И завтра на форуме мы должны определить, где и когда проводить соответствующие акции", - пояснил активист.

Как сообщал УНИАН, сегодня пресс-служба гражданского движения "Общее дело" распространила сообщение, что милиция при поддержке вооруженных сотрудников спецподразделений заблокировала работу организации ветеранов войны в Афганистане «Никто кроме нас».

По данным движения, в офисе организации «Никто кроме нас» в Киеве (ул. Красноармейская, 65, 3-й этаж) продолжается обыск. Также обыск проходит в помещении лидера организации Александра КОВАЛЕВА, говорится в сообщении.

Как подчеркнули в «Общем деле», ветераны Афганистана связывают произвол правоохранителей исключительно со своей активной политической деятельностью. В частности, в связи с событиями 20 сентября под Верховной Радой, когда они осуществили штурм парламента, и подготовкой на завтра, 14 октября, общеукраинского Форума гражданского общества, который имел целью мобилизовать на активную борьбу всех воинов-"афганцев" и дать новый толчок политической активности всего общества, отмечается в сообщении.