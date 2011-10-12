В Харьковской области нашли газ

Крупнейшая в Украине газодобывающая компания «Укргазвыдобування», которая является дочерней компанией НАК «Нафтогаз Украины», завершила строительство глубокой (6 025 м) разведывательной скважины №202 на Березовском месторождении (Харьковская обл.).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Укргазвыдобування».

В сообщении отмечается, что скважина пробурена в западной части месторождения, из-за сложных условий месторасположения скважины в пойме р. Мерла бурение скважины проводилось с намывного сооружения.

В результате испытания скважины в интервале глубин 5 555 - 5 537 м получен промышленный приток газа дебитом более 80 тыс. куб. м в сутки.

«Данной скважиной на месторождении был раскрыт обособленный пласт, который до этого не разрабатывался. Таким образом, на Березовском месторождении открыты новые залежи природного газа», – отмечается в сообщении.

Напомним, Березовское газоконденсатное месторождение открыто в 1979 году в Краснокутском р-не Харьковской обл. Введено в разработку в 1983 году, начальные запасы газа составляли около 27 млрд. куб. м.

Справка УНИАН. ДК «Укргазвыдобування» - это крупнейшая газодобывающая компания Украины. В состав ДК «Укргазвыдобування» входят 4 газопромышленных управления: ГПУ «Шебелинкагазвыдобування», ГПУ «Полтавагазвыдобування», ГПУ «Харковгазвыдобування» и ГПУ «Львовгазвыдобування».