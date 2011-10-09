Создатель футболок "Спасибо жителям Донбасса" донес свою позицию УЕФА
Теперь ждет реакции
Владелец полиграфической компании ProstoPrint Денис Олейников прогнозирует реакцию Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по поводу ситуации, которая сложилась вокруг его компании, до 18 октября.
Об этом говорится в сообщении на его странице в социальной интернет-сети Facebook.
7 октября в Ньоне (Швейцария) Олейников встретился с советником президента УЕФА Мишеля Платини Паскалем Торресом и передал ему письмо и медиаподборку по ситуации с ProstoPrint, отмечает он в своем сообщении.
"Как мы и предполагали, в UEFA знают о ситуации только по рассказам Колесникова-Лубкивского, поэтому я изложил нашу позицию - со ссылками на публикации в СМИ, видеоматериалами, свидетельствами очевидцев и участников событий 6 и 15 сентября, другими документами. Нас услышали, теперь в течение 7-10 дней ждем реакции от UEFA", - пишет Олейников.
По его данным, ситуацией с ProstoPrint также заинтересовалось национальное телевидение Швейцарии, которое готовит отдельный сюжет о реакции УЕФА на действия украинской власти.
Кроме того, к Олейникову, как он сообщает, по поводу ситуации с ProstoPrint обращаются журналисты из Италии, Великобритании, Венгрии, Хорватии и США.
Напомним, в сентябре милиция возбудила уголовное дело против должностных лиц ProstoPrint по подозрению в незаконном использовании торгового знака-эмблемы чемпионата Европы по футболу 2012 года на футболках, чашках, кепках и другой продукции. В конце сентября Олейников заявил, что покинул Украину, опасаясь за свою жизнь.