Путин уточнил: украинцам газ качать дадут, а вывозить - нет

Украинские компании не получат допуск к экспортным газопроводам в случае выхода на рынок добычи РФ.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сказал премьер-министр России Владимир ПУТИН на пленарной сессии третьего инвестиционного форума «ВТБ Капитала» «Россия зовет!».

«Доступ к ГТС смогут получить, они не смогут получить доступ к экспортным маршрутам, потому что экспортом у нас занимается только «Газпром». Они могут получить доступ и к добычным активам, и ГТС внутри страны», - сказал В.ПУТИН.

Он не исключил, что в будущем экспорт газа будет либерализован, но пока это делается, чтобы не обрушить рынок.

«К этому нас подталкивают наши европейские друзья и коллеги, устраивая бесконечные обыски в компаниях «Газпрома» в Европейских странах», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 2 сентября 2011 года премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сообщил, что после завершения реформирования НАК «Нафтогаз Украины» и выведения из нее компаний, которые занимаются транзитом и добычей газа, «Нафтогаз» будет ликвидирован. Также Н.АЗАРОВ подчеркнул, что ликвидация компании приведет к пересмотру действующих газовых контрактов с «Газпромом».

Глава правления "Газпрома" Алексей МИЛЛЕР в ответном комментарии на заявление Н.АЗАРОВА согласился с перспективами реструктуризации "Нафтогаза Украины" и пересмотра контрактов - но только при сценарии слияния с "Газпромом".

27 сентября с. г. по инициативе Европейской комиссии в офисах дочерних и зависимых компаний ОАО «Газпром» в Центральной и Восточной Европе, а также в офисах некоторых европейских покупателей ОАО «Газпром» прошли неожиданные инспекции, направленные на проверку соблюдения конкурентного законодательства ЕС.