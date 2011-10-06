Эксперты назвали два самых плохих города Украины

Самыми плохими городами Украины по рейтингу комфортности (качества жизни) являются Славянск и Харцызск.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, которые представил на пресс-конференции в УНИАН политолог, кандидат политических наук, руководитель исследовательских программ аналитического центра “Universitas” Алексей ЯКУБИН.

По его словам, согласно результатам исследования этого года “ТОПА-44 качества жизни больших и малых городов Украины", самые лучшие города Украины – Ялта, Калуш и Буча, самые плохие - Славянск и Харцызск.

Всего в исследовании было учтено 178 городов областного значения. Их разделили на две группы: большие – с населением свыше 50 тыс. и малые – с населением меньше 50 тыс. Во время проведения исследования в июле-августе 2011 года города были разделены на города-лидеры – 22 больших и 22 малых города, перспективные города и города-лузеры (отсталые города).

Исследование проводилась в два этапа: первый (85% от полученных окончательных данных) – оценка городов на основании статистических данных Госкомстата Украины, Ассоциации городов Украины, открытых данных и т. п., второй – экспертные опросы.

Качество жизни в городах авторы исследования определяли, в частности, по качеству экологической среды, медицинских услуг, качеству городской социальной и демографической политики, качеству городской инфраструктуры, инвестиционной и культурной политики города, городской медиа-политики и др.

В рейтинг 22 самых лучших больших городов Украины вошли Ялта, Калуш, Ивано-Франковск, Бровары, Львов, Смела, Черновцы, Одесса, Новоград-Волынский, Мукачево, Коростень, Прилуки, Измаил, Ильичевск, Белгород-Днестровский, Дрогобыч, Артемовск, Феодосия, Днепродзержинск, Евпатория, Мелитополь и Нежин.

Самыми лучшими по качеству жизни малыми городами Украины стали Буча, Острог, Трускавец, Березань, Алушта, Новый Раздол, Чоп, Васильков, Миргород, Яремче, Золотоноша, Новоднестровск, Владимир-Волынский, Фастов, Южноукраинск, Судак, Охтырка, Знаменка, Лебедин, Вознесенск, Староконстантинов и Болехов.

Исследование показало, что наибольшее количество больших и малых городов с высоким уровнем качества жизни в Украине расположено на Западе - 15 городов, на Востоке таких городов лишь 3, на севере – 9, на Юге - 12, а в Центре - 5.

“Восемь областных центров по набранным ими баллам вошло в список перспективных городов – Чернигов, Житомир, Ужгород, Винница, Херсон, Черкассы, Луцк и Сумы» - сообщил А. ЯКУБИН.

Политолог отметил, что 12 областных центров вошли в список городов-лузеров: Тернополь, Хмельницкий, Полтава, Харьков, Кировоград, Симферополь, Ривне, Донецк, Николаев, Днепропетровск, Луганск и Запорожье.

Десять самых плохих городов в Украине - Славянск, Харцызск, Константиновка, Алчевск, Запорожье, Хуст, Луганск, Красноперекопск, Днепропетровск и Торез.

Согласно исследованию, больше всего городов-лузеров расположено на Востоке Украины - 4 в Донецкий и 2 в Луганской области, 2 на Юге и по 1 на Западе и в Центре. В этот список не попал ни один город на Севере.

А.ЯКУБИН отметил, что Киев авторы исследования в рейтинг не включали. Вместе с тем 21 областной центр и город Симферополь не вошли в рейтинг, несмотря на их официальный статус “региональных столиц” и соответствующие ресурсы, какие они имеют в своем распоряжении.

Политолог отметил некоторые трудности во время проведения исследования. “Когда мы обращались в Госкомстат, оказалось, что у них нет данных о количестве школ в Украине”, - подчеркнул он.