Власти Севастополя откорректируют сотрудничество с Москвой

Власти Севастополя намерены откорректировать программу сотрудничества с Москвой.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Севастопольской городской госадминистрации Владимир ЯЦУБА на заседании президиума горсовета Севастополя, добавив также, что 14 октября в ходе рабочего визита в Москву он планирует встретиться с мэром города Сергеем СОБЯНИНЫМ.

«Мы тщательно прорабатываем все подписанные ранее документы и соглашения с российской столицей. Совместно с Сергеем СОБЯНИНЫМ постараемся в оперативном режиме проверить подписанные нашими предшественниками договоры, в том числе и Программу сотрудничества Москвы и Севастополя. Скорее всего, я внесу предложение откорректировать эту программу и с внесенными изменениями подписать её с новым московским руководством», сказал В.ЯЦУБА.

Глава горгосадминистрации предложил членам Президиума также вносить предложения по вопросам, которые планируется рассмотреть в Москве. По словам В.ЯЦУБЫ, в российской столице он «намерен обсудить ряд серьезных вопросов: участие московских бизнес- и госструктур в инвестиционных программах Севастополя, а также вопросы связанные с транспортными проблемами и здравоохранением».