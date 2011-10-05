Евреи Украины провели крупнейший за всю историю съезд

Во вторник, 4 октября, в Киеве прошло грандиозное по своим масштабам мероприятие – VI съезд Объединенной еврейской общины Украины (ОЕОУ). Как пишет Mignews, он стал самым представительным за все годы существования Независимой Украины: под куполом Национального дворца "Украина" собрались 2 436 делегатов – представителей общин со всех регионов нашей страны.

С приветствием к съезду обратился Президент Украины Виктор Янукович: "Поздравляю Всеукраинский Еврейский конгресс и Объединенную еврейскую общину Украины с выдающимся событием - съездом евреев Украины. Убежден, что ваше уважаемое собрание будет способствовать дальнейшему укреплению межнационального согласия в украинском обществе". Глава государства пожелал участникам съезда "крепкого здоровья, плодотворной работы и успехов".

Беспрецедентным было также международное представительство на съезде: общины стран Европы, США, России не просто прислали своих представителей на съезд. С обстоятельными докладами выступили выдающиеся общественные деятели.

О вызовах перед еврейским миром проникновенно говорил президент крупнейших еврейских организаций США, известный общественный активист Малькольм Хонлайн.

Овациями встречал зал речь известного юриста и политика, бывшего помощника президента Кеннеди, рыцаря Ордена Почетного легиона, экс-вице-президента Международного Олимпийского комитета, директора Американского центра в Париже Сэмюэля Пизара. Он назвал прошедшую накануне церемонию закладки первого камня в будущий мемориал в Бабьем Яру выдающимся вкладом украинских евреев в историю народа.

Высоко оценил инициативы руководства Объединенной еврейской общины Украины представитель американских евреев - президент национальной конференции в поддержку евреев России, Украины и стран Балтии Александр Шмуклер. По его мнению, еврейская община Украины подает прекрасный пример развития еврейской жизни для многих общин мира по обе стороны океана.

В выступлении иностранных гостей особой строкой прозвучала высочайшая оценка инициативы лидеров Объединенной еврейской общины Украины по созданию в Европейского еврейского парламента и запуска в эфир первого всемирного еврейского телеканала Jewish NewsOne.

О братских связях, общей истории и общих трагических страницах в ней еврейского и армянского народов говорил гость из России - глава Союза армян, посол доброй воли ЮНЕСКО и ООН Араик Абрамян.

Красной нитью практически во всех выступлениях зарубежных гостей прозвучала мысль, что наиболее важные направления и аспекты еврейской жизни развиваются и реализуются в Объединенной еврейской общине Украины и что они полностью солидарны с ней и поддерживают ее деятельность.

Съезд евреев Украины получил огромную духовную поддержку: лидеры всех религиозных течений призывали к единению и сплоченности. Также духовные лидеры - президент Конференции европейских раввинов (которая объединяет еврейские общины более 40 стран Европы) Пинхас Гольдшмидт, главный раввин Объединенной Еврейской общины Украины Шмуэль Каминецкий, главные раввины Украины Яков дов Блайх и Моше-Реувен Асман - призвали еврейскую элиту заботиться о возрождении и развитии еврейских традиций в Украине.

Полное представление о работе еврейских общин Украины дал отчетный доклад исполнительного директора ОЕОУ Иосифа Аксельруда, в котором была представлена информация об основных направлениях деятельности организации и их развитии.

Это поддержка 23 общеобразовательных еврейских и 28 воскресных еврейских школ, это установка 19 памятников на местах расстрелов евреев в годы войны, это проведение во всех областях семейно-керувных шаббатонов, во время проведения которых многие евреи впервые соприкоснулись с еврейским образом жизни, это то, что более 25 тысяч евреев стали владельцами буквы в "Торе Израиля", это сотни проведенных лекций преподавателями программы "Свет Торы", это постоянный рост финансовой помощи на эти проекты и программы.

Как характерный штрих можно добавить, что за последние два года в Объединенную еврейскую общину Украины вступило 45 организаций, что само по себе является показателем развития Общины.

В целом же съезд Объединенной еврейской общины Украины прошел динамично, в лаконично-рабочем стиле и в дружеской атмосфере. По его итогу можно смело заявить: это было впечатляюще, пишет официальный сайт ОЕОУ.

Как сообщал MIGnews.com.ua, 3 октября в Бабьем Яру состоялась церемония закладки первого камня мемориально-музейного комплекса "Бабий Яр", строительство которого инициировали президент Европейского еврейского совета, президент Объединенной еврейской общины Украины Игорь Коломойский и фонд "Бабий Яр". В мероприятии приняли участие высокие зарубежные гости, дипломаты, представители крупнейших и авторитетнейших общественных организаций, СМИ. Это событие многие мировые СМИ назвали в своих репортажах "данью памяти".