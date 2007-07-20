Ющенко, Кузьмук, Олийнык и Плющ на месте аварии поезда с фосфором

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО прибыл на место аварии поезда с фосфором вблизи села Ожидов Буского района Львовской области.

Как передает корреспондент УНИАН, В.ЮЩЕНКО прибыл в сопровождении вице-премьер-министра Александра КУЗЬМУКА, председателя Львовской облгосадминистрации Петра ОЛИЙНЫКА и секретаря СНБО Ивана ПЛЮЩА.

Президент и сопровождающие лица в данный момент осматривают железнодорожные цистерны.

А.КУЗЬМУК доложил Президенту о ходе загрузки неповрежденных цистерн в полувагоны со специальными защитными подушками.

Сейчас при участии Президента начнется оперативное совещание. После завершения совещания В.ЮЩЕНКО отправится в Бускую районную больницу, где намерение встретится с пострадавшими.

В рамках посещения больницы планируется брифинг для журналистов.