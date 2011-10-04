Азаров обкатал кольцевую электричку

Сегодня в Киеве открылось движение кольцевого электропоезда, соединяющего правый и левый берега столицы.

Как передает корреспондент УНИАН, в церемонии открытия движения приняли участие премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ, вице-премьер Борис КОЛЕСНИКОВ, председатель КГГА Александр ПОПОВ и руководство «Укрзализныци» и Юго-Западной железной дороги.

Н.АЗАРОВ в сопровождении чиновников и журналистов проехал по кругу от станции "Левый берег" до станции "Дарница". Дорога заняла без остановок около 50 минут.

Стоимость проезда составляет 1 грн. 70 коп. С 6.00 до 9.30 и с 16.30 до 20.00 электрички будут курсировать с интервалом 15-17 минут. Протяженность кольцевого пути - 50,2 км.

По информации Юго-Западной железной дороги, на линии будут курсировать 66 электропоездов, из них 30 - утром и 36 - вечером.

Движение электричек начнется с сегодняшнего вечера.

На маршруте предусмотрено 14 остановок с возможностью пересадки на станции всех трех линий столичного метро.

Всего, по данным Юго-Западной железной дороги, на подготовку инфраструктуры и подвижного состава для организации движения было освоено 223 млн. грн., из них 80 млн. грн. – средства из госбюджета, проведен капитальный ремонт 12 электропоездов, проложено 12,4 км новых линий и 43 стрелочных перевода, модернизировано 14 км главных станционных линий, заменено и переоборудовано 25 стрелочных переводов.

Для обеспечения движения электропоездов был изменен график движения около 40 грузовых поездов.