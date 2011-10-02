Катар вложит 1,2 млрд евро в золотые месторождения в Греции

Катарские инвесторы заключили в субботу соглашение о крупных инвестициях в экономику Греции, сообщило Афинское агентство новостей.

По информации агентства, Катар вложит 1,2 миллиарда евро в компанию по разработке золотых месторождений на севере Греции, что должно принести стране 1500 новых рабочих мест.

Соглашение об инвестициях было подписано в Афинах в присутствии премьер-министра Греции Йоргоса Папандреу и эмира Катара Хамада бин Халифы Аль Тани.

Сделка заключается в тот момент, когда Греция старается сократить дефицит госбюджета и получить кредиты ЕС и МВФ, чтобы избежать дефолта, напоминает РИА Новости. Также Греция обязалась в ближайшие годы приватизировать государственные активы на 50 миллиардов евро. Однако нынешнее тяжелое финансовое положение страны не отпугивает катарских инвесторов, которые год назад подписали рамочное соглашение об инвестициях в Грецию и сейчас реализуют первый из намеченных проектов.

Ранее Катар выражал заинтересованность в приобретении морского порта, но сделка не состоялась. Также катарским инвесторам интересны инвестиции в недвижимость на территории бывшего международного аэропорта на афинской ривьере, однако переговоры пока не продвинулись достаточно далеко, чтобы стороны вышли на заключение сделки.